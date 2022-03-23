2022/03/23 | 16:00 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. Aseel Hameem – Rahmet Allah | أصيل هميم – رحمة الله) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: VpK4eGaJOas
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. Aseel Hameem – Rahmet Allah | أصيل هميم – رحمة الله) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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