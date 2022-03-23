فلاح عراقي يمرغ رأسه بالتراب لسبب صادم!

2022/03/23 | 16:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد ما تناقلته وسائل التواصل عن حال مزارع شتلات الطماطم وصدمته بتلف زرعه بسبب الانخفاض المفاجئ لدرجات الحرارة، التقاه مراسنا “فراس الحسني” في محافظة صلاح الدين مع مجموعة من المزارعين الاخرينَ لنقل صورة معاناتهم ومطالبهم.

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