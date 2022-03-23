أوكرانيا: مفاوضات “صعبة” مع موسكو وكييف لديها مواقف “مبدئية”

2022/03/23 | 16:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المفاوض الأوكراني ميخايلو بودولياك ،اليوم الأربعاء، أن المفاوضات بين بلاده وروسيا “صعبة” لأن “الجانب الأوكراني لديه مواقف واضحة ومبدئية”.

وأشار إلى أن المفاوضات التي استؤنفت في 14 آذار/مارس تتواصل “بشكل دائم، عبر الانترنت”.

وقبل وقت قصير، اتّهم وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف الولايات المتحدة بعرقلة المباحثات “الصعبة” مع كييف والأوكرانيين “بتغيير موقفهم تكرارا”.

وقال لافروف خلال خطاب ألقاه أمام طلّاب “من الصعب أن نتخلّص من الانطباع بأن زملائنا الأميركيين يمسكون (الأوكرانيين) بأيديهم”.

وأضاف، بعد شهر تقريبًا من بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، “يفترض الأميركيون ببساطة أن إنهاء هذه العملية بسرعة ليس مفيدا لهم”.

وتابع “تريد الدول الغربية لعب دور الوسطاء.



نحن لا نعارض ذلك، لكن لدينا خطوط حمر”.

المصدر:AFP

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