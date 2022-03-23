2022/03/23 | 16:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت الصحفية الاستقصائية تانيا كوزيريفا لمذيعة CNN، بريانا كيلار، المشهد الذي شاهدته في مستشفى بمدينة زاباروجيا الأوكرانية، حيث يتلقى الأطفال الجرحى العلاج بعد هجمات القوات الروسية.وسمح الأطباء لصحيفة "التلغراف" البريطانية بنشرها، وقالوا إنهم يأملون بأن تترك الصور انطباعًا قويًا في العالم عن أهوال الحرب، وخاصة على ضحاياها الصغار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور تعكس "أهوال الحرب".. فتاة أوكرانية على سرير المستشفى مبتورة الساق بعد إصابتها بشظية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور تعكس "أهوال الحرب".. فتاة أوكرانية على سرير المستشفى مبتورة الساق بعد إصابتها بشظية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).