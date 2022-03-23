2022/03/23 | 16:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية

اليوم أن نحو مليونين و175 ألف لاجئ فارين

من أوكرانيا دخلوا بولندا منذ بدء

العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير

الماضي.

ونقل راديو /بولندا/ عن الوكالة أن يوم

أمس شهد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بولندا تستقبل17ر2 مليون لاجئ أوكراني) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بولندا تستقبل17ر2 مليون لاجئ أوكراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).