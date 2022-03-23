وفاة عامليّ بناء سقطا من الطابق الرابع في الموصل

2022/03/23 | 16:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي عامليّ بناء من اهالي الموصل اثر

سقوطهما من بناية قيد الانشاء من

الطابق الرابع

وبحسب مصادر اعلامية فإن "عامليّ بناء

من أهالي الموصل توفيا جراء سقوطهما من

الطابق الرابع من مبنى مستشفى الكرمة

الجد

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