منتخب الجودو يحصد أولى ميدالياته في البطولة العربية

2022/03/23 | 16:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..نجح المنتخب الوطني للجودو في حصد أولى ميدالياته الملونة في البطولة العربية المقامة في الاردن.واستطاع اللاعب مرتضى سعد، أن يحصد الميدالية البرونزية لوزن 60 كغم لفئة الشباب في اليوم الاول من البطولة.وتقام منافسات البطولة بصالة الارينا بجامعة عمان الأهلية خلال الفترة من 23 إلى 26 آذار الجاري.وكان المنتخب العراقي قد […]

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