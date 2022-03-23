الانتفاضات الشعبية بالمغرب وبناء أدوات التغيير الثوري - معاد الجحري

2022/03/23 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#معاد_الجحري خاض الشعب المغربي وقواه التقدمية منذ الاستقلال الشكلي ولازال ملحمة نضالية حقيقية تشكل الانتفاضات الشعبية والهزات والحراكات الاجتماعية المتنوعة أبرز معالمها.



ورغم الطابع العفوي الغالب الذي ميز هذه المحطات وان كان متفاوتا من انتفاضة لأخرى، ورغم الطابع الاجتماعي، على العموم، للدوافع المباشرة التي فجرتها، باستثناء حركة 20 فبراير التي تعد حركة سياسية شعبية منظمة، فان هذه الكفاحات المجيدة إنما تعبر في ا ......





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