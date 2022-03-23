برزيمسل.. مدينة حاربت أوكرانيا أمس وتستقبل لاجئيها اليوم

2022/03/23 | 16:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل شهر، تحولت مدينة برزيميسل البولندية الصغيرة إلى مكانا ضخما لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين الفارين من الحرب.

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