يضم دولاً عربية.. إسرائيل بصدد إنشاء حلف لمواجهة إيران

2022/03/23 | 16:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء، أن نفتالي بينيت اقترح تحالفًا عسكريًّا شبيهًا بـ “الناتو” بين الدول العربية وإسرائيل لمواجهة إيران، بعد يوم من الاجتماع الثلاثي لقادة إسرائيل ومصر والإمارات في شرم الشيخ.وبحسب القناة 11 الإسرائيلية، سيطلق على التحالف العسكري اسم “استراتيجية الدفاع الإقليمية” ضد إيران، وسيشمل الدفاع الصاروخي المشترك، والدفاع ضد […]

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إسرائيل بصدد إنشاء حلف لمواجهة إيران أولاً على ايرث نيوز.

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