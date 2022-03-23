قانون مثير للجدل..بريطانيا تجرم عبور اللاجئين اليها بما فيهم الاوكرانيين

2022/03/23 | 16:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..كشف تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، الاربعاء، ان الحكومة البريطانية تستعد لإصدار قانون يجرم عبور اللاجئين اليها ويمكنها من اعادة شحن طالبي اللجوء لمعالجة قضاياهم في بلدن اخرى.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، أن “الحكومة البريطانية ومجلس الوزراء نجحوا بسهولة في مواجهة اعتراض محتمل من قبل مجلس العموم بعد صدور قانون […]

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