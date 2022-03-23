تُركت في مخازن الميناء.. المنافذ والمخابرات يضبطان مواد مخالفة في أم قصر

2022/03/23 | 16:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منفذ ميناء أم قصر الشمالي يضبط مواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد …………….تواصل هيأة المنافذ الحدودية المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الرقابية، حيث تمكنت كوادر منفذ ميناء أم قصر الشمالي ومن خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات مع مكتب جهاز المخابرات الوطني من ضبط (سكائر ومشروبات كحولية) مخالفه لشروط و ضوابط الاستيراد متروكة في مخازن الميناء تجاوزت […]

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المنافذ والمخابرات يضبطان مواد مخالفة في أم قصر أولاً على ايرث نيوز.

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