غرق ثلاثة سياح  في نهر خمولكا بالسليمانية

2022/03/23 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت طوارئ السليمانية اليوم الاثنين، غرق ثلاثة سياح في نهر خمولكا بقضاء ماوت بمحافظة السليمانية.

وقال سامان نادر مدير طوارئ السليمانية، إنه "تم أخبار فرقنا بغرق ثلاثة سياح في منطقة ماوت اليوم الاثنين خلال المشاركة بنزهة الربيع".

واضاف ان "عملية الغرق كانت لشاب واحد لكن سرعان ما حاول شابين آخرين انقاذه إلا أنهم لم يتمكنوا من إنقاذه وقد غرقوا هم كذلك".

وأكد نادر أن "فرق الإنقاذ عثرت على جثة احدهم وارسلتها الى الطب العدلي ، فيما لم يتم العثور على الجثتين الأخرتين والبحث عنها مازال مستمرا".

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