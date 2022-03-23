اتحاد الكرة: وفرنا مُستلزمات النجاح لمنتخبنا وخليجي 25 ستقام في البصرة

2022/03/23 | 16:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدَ عضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، الناطق الرسمي، أحمد الموسوي، إن الاتحاد وفرَ جميع مُستلزمات النجاح لمنتخبنا الوطنيّ في مباراته أمام نظيره الإماراتي التي تقام غداً الخميس في ملعبِ الملك فهد بالسعوديّة في الساعةِ الثامنة مساءً..جاءَ ذلك في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للاتحادِ الذي أقيمَ اليوم في مقرّه.وأضافَ الموسوي: يتطلبُ من وسائل الإعلام […]

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