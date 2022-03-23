وفد المنتخب الوطني يجري فحوصات الـ PCR في الرياض

2022/03/23 | 16:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، أن وفد المنتخب الوطني يجري فحوصات الـ PCR في العاصمة السعودية الرياض.وذكر الاتحاد في بيان ان “المنتخب الوطني، يخوض مساء اليوم الأربعاء، وحدته التدريبيّة الرئيسيّة في ملعبِ الملك فهد الدوليّ في العاصمةِ السعوديّة الرياض”.وتابع “يَسبق التدريب في الساعةِ الخامسة عصراً المؤتمرُ الفني، بينما سيكون موعدُ المؤتمر […]

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