ما الذي يحدد سعر الوقود الذي تدفعه في المضخات وما التكاليف التي يشملها السعر؟

2022/03/23 | 16:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترتفع أسعار الوقود وتنخفض، ولكن إلى أين تذهب أموالك التي تدفعها فعلًا؟ مراسل CNN، جون سارلين، يفصّل التكاليف التي يشملها سعر الغالون الواحد من الوقود في المضخات.

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