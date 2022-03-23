الاتحاد: لا يوجد أي تقارب مع الديمقراطي بشأن منصب رئيس الجمهورية

2022/03/23 | 16:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكدت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور ، الأربعاء، عدم وجود توافق حتى الآن على منصب رئيس الجمهورية.وقالت منصور في تصريح لوكالة / المعلومة /، انه “حتى الآن لا يوجد توافق بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بشأن منصب رئيس الجمهورية”.وأضافت أن “ابواب الاتحاد مفتوحة للجميع لإجراء حوار شامل من […]

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