ارتفاع طفيف باصابات كورونا بالعراق خلال 24 ساعة

2022/03/23 | 16:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة ، يوم الثلاثاء،

ارتفاعاً طفيفاً بإصابات ووفيات كورونا

خلال آخر 24 ساعة.

واظهر الموقف الوبائي اليومي أدناه

"تسجيل حالتي وفاة و265 إصابة جديدة و770

حالة شفاء".

وكانت الوزارة سجلت امس

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