العراق يسجل ارتفاعا باصابات ووفيات كورونا خلال 24 ساعة

2022/03/23 | 16:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العراقية ،اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في البلاد.

وسجلت 265 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 770 شخصا للشفاء”.

وأضافت، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت حالتين في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 29999”.

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