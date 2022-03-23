الاطار التنسيقي يرد على الشائعات ومشاركة النواب المستقلين كلمة السر

2022/03/23 | 16:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ثمة ما ينتظره السياسيون في جلسة البرلمان المقبلة والتي تحدد مصير حسم اختيار رئيس الجمهورية ، لكن ثمة أيضا ما يرى به المستقلون على أنهم بيضة القبان، بمثابة كلمة السر الناجحة التي تحقق نصاب الجلسة خوفا من إخفاق جديد نتيجة غياب الاتفاق بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري على زعامة الكتلة الأكبر.



ومرشح رئيس الجمهورية.

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