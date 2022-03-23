2022/03/23 | 16:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لم تعد الحرب الروسية الاوكرانية مجرد مواجهة شرسة بين عتاد الدولتين المتناحرتين، إنما أصبح التنافس بين الدول المنتجة للسلاح العسكري ثيمة الحرب في أوكرانيا سيما بعد أن استفزت طائرة بيرقدار التركية بنجاحاتها الجانب الأمريكي ليظهر بطائرة الشفرات القاتلة لمنافسة الانتاج التركي على الارض الاوكرانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تسحق بيرقدار التركية بصاروخ الشفرات القاتلة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تسحق بيرقدار التركية بصاروخ الشفرات القاتلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).