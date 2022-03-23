من هي الجهة المختصة بتفسير الدستور والمعنية بإمكانية حل البرلمان

2022/03/23 | 16:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سالم روضان الموسوي ..المحكمة الاتحادية العليا ام مجلس القضاء الأعلى؟ تداولت وسائل الإعلام توضيح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى والمنشور في موقعه الإلكتروني الذي جاء فيه الاتي (لا يجوز لأي جهة سواء كانت قضائية او غيرها ان تفرض حلاً لحالة الانسداد السياسي إلا وفق أحكام الدستور لذا فان اليات حل مجلس النواب […]

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