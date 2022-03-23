نقض أونيدوس بوديموس في قضية الصحراء - عذري مازغ

2022/03/23 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ موقف إسبانيا من قضية الصحراء المغربية موقف يعبر عن نضج سياسي متميز، هو موقف استراتيجي لا ينزل إلى مستوى الغرائز اليسارية المتمبدئة (أقصد أنها سجينة مباديء لا تقبل الصرف، أقصد ايضا التصريف السياسي) هذا الموقف يعتبره البعض ردة من يساري مغربي في مواجهة اليسار الإسباني المتمبدء من قضية الصحراء في سياق تقرير المصير، هذا الموقف نظري اكثر منه واقعي خصوصا إذا لامسنا ميكانيزماته الواقعية: أغلب الشعب المغرب ......





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