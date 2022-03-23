2022/03/23 | 16:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد حاكم الزاملي النائب الاول لرئيس مجلس النواب اليوم الاربعاء، مشاركته اجتماع هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي ،لحسم توسعة المقاعد الدراسية لطلبة الدراسات العليا.وذكر المكتب الاعلامي للزاملي في بيان تلقته “ايرث نيوز” ان “ذلك جاء خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب, والكادر المتقدم […]

ظهرت المقالة بيان من رئاسة البرلمان على خلفية استضافة وزير التعليم أولاً على ايرث نيوز.

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