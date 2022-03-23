أكراد سوريا يحذرون من

2022/03/23 | 17:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبهت قوات سوريا الديموقراطية، الأربعاء، إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية يحاول بعد ثلاثة أعوام من القضاء على "دولة الخلافة" التي أرساها، إعادة تنظيم صفوفه، محذرة من تداعيات "تقاعس" المجتمع الدولي عن تقديم الدعم اللازم لمنع ذلك.

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