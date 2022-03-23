تقرير اممي يحذر من ندرة المياه في الشرق الاوسط

2022/03/23 | 17:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..حذر تقرير لمنظمة اليونسيف من بعض المعلومات المثيرة للقلق حول ندرة المياه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما قال مسؤول في الأمم المتحدة إن ندرة المياه في أجزاء من اليمن سيئة للغاية لدرجة أنها أدت إلى النزوح.ونقلت صحيفة المونيتور الامريكية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن مستشار اليونيسف الإقليمي لتغير المناخ […]

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