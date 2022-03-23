2022/03/23 | 17:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

AFP PHOTO

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ ،اليوم الأربعاء، أن قادة دول الحلف يُتوقّع أن يتفقوا على توفير مزيد من الدعم لأوكرانيا للتصدي للتهديد النووي والكيميائي في مواجهة الغزو الروسي.

وقال ستولتنبرغ عشية انعقاد قمة طارئة للناتو في بروكسل “أتوقع غدًا أن يتفق الحلفاء على توفير مزيد من الدعم، بما فيه مساعدة أمنية سيبرانية، بالإضافة إلى معدّات لمساعدة أوكرانيا في مواجهة التهديد الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي”.

المصدر: AFP

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ستولتنبرغ: الناتو سيوفر مزيدًا من الدعم لأوكرانيا للتصدي للتهديد النووي والكيميائي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ستولتنبرغ: الناتو سيوفر مزيدًا من الدعم لأوكرانيا للتصدي للتهديد النووي والكيميائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).