الكاظمي يستقبل أسرة مدير كربلاء السابق الشهيد عبير الخفاجي

2022/03/23 | 17:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يستقبل أسرة مدير كربلاء السابق الشهيد المهندس عبير الخفاجي

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