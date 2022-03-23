الفصل الثانى والثلاثون : تضمين المرأة فى خطاب ( الذين ) - أحمد صبحى منصور

2022/03/23 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور الفصل الثانى والثلاثون : تضمين المرأة فى خطاب ( الذين ) كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السُّنّى ) الباب الأول : لمحة عامةأولا : الأسماء الموصولة الخاصة بالنساء فى الحالات الخاصة بهن : ( اللاتى ) ( واللائى ) و ( أولات ) جمع النسوة .



فى التشريع : قال جل وعلا : 1 ـ ( وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ )( ......





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