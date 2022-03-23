2022/03/23 | 17:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..علق عضو الاتحاد الوطني الإسلامي، الخميس، على تنافر بعض الكتل السياسية حول تشكيل الحكومة، مؤكداً أن مبدأ التوافق هو مفتاح الأزمة السياسية ونرحب بجميع المبادرات لحلها.وقال عضو الاتحاد مثنى أمين في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “التقارب بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري يمثل مفتاح الأزمة السياسية الحاصلة”، مبيناً أن “الاتحاد الإسلامي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإسلامي: توافق الإطار والتيار في “الأشواط الإضافية” مفتاح الأزمة السياسية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإسلامي: توافق الإطار والتيار في “الأشواط الإضافية” مفتاح الأزمة السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).