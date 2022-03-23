تحت ضغط البرلمان.. التعليم توافق على توسعة مقاعد الدراسات العليا

2022/03/23 | 17:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم الإتفاق على تضمين عقود الوزارة من المحاضرين والاداريين والحراس والحرفيين.

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