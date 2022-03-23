2022/03/23 | 17:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني اليوم الأربعاء، أن الجهود مستمرة لدعم برهم صالح في نيل منصب الرئاسة مجدداً، دون تحديد موقفه من حضور جلسة البرلمان الخاصة بهذا الصدد من عدمه.وقال عضو الاتحاد آريز عبد الله في تصريح خص به “ايرث نيوز”، إن “حضور كتلة الاتحاد الوطني إلى جلسة البرلمان الخاصة بانتخاب الرئيس […]

ظهرت المقالة قُبيل انعقاد جلسة انتخاب الرئيس..



الوطني الكردستاني: تركيزنا الآن ينصب على هذا الأمر أولاً على ايرث نيوز.

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