أسعار الغاز في أوروبا تقفز بأكثر من 10%

2022/03/23 | 17:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بأكثر من 10% واقتربت أسعاره من مستوى 1250 دولار لكل ألف متر مكعب.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وجاء القرار بعد أن أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحكومة الروسية بتحويل مدفوعات صادرات الغاز الروسي نحو أوروبا إلى الروبل […]

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