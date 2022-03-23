المرور تناقش مع امانة مجلس الوزراء معالجة الاختناقات والحلول الانية لتسهيل حركة السير

2022/03/23 | 17:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ناقشت مديرية المرور العامة، اليوم الاربعاء، الامانة العامة لمجلس الوزراء، معالجة الاختناقات والحلول الانية لتسهيل حركة السير.وذكر اعلام المرور في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه ” برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، ناقش مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي مع الأمين وبحضور وكلاء الوزارات وقيادة عمليات بغداد والمدراء العامون […]

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