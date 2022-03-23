استقرار اسعار المواد الغذائية في البصرة بعد توزيع السلة الغذائية (فيديو)

2022/03/23 | 17:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

شهدت محافظة البصرة استقرارا بأسعار المواد الغذائية بعد توزيع السلة الغذائية بشكل انسابي ومتواصل.

وذكر عدد من المواطنين في محافظة البصرة في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "أسواق المحافظة تشهد استقرار نوعي وانخفاض بأسعار المواد الغذائية بعد توزيع مواد السلة الغذائية في المحافظة".

وأضافوا ان "استمرار توزيع السلة الغذائية شهريا سيساعد على ضبط الاسعار في الاسواق ويحد من عملية التلاعب من قبل بعض التجار".

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