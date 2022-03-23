الإطار التنسيقي يضع شرطاً لحضور جلسة اختيار رئيس العراق

2022/03/23 | 17:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية، اليوم الأربعاء، عن شرطه لحضور جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية.

وقال النائب عن الإطار عارف الحمامي، لـ(بغداد اليوم) ان "الشرط الوحيد للاطار التنسيقي لحضور جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية هو تشكيل الكتلة الأكبر بين الاطار والتيار الصدري وإعلان ذلك بشكل رسمي خلال جلسة البرلمان".

وبين الحمامي ان "بعد اعلان تشكيل الكتلة الأكبر سيكون هناك تفاهمات بين الاطار والتيار، داخل الكتلة الواحدة على اختيار رئيس الوزراء ومجمل عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وبخلاف تحقيق هذا الشرط لن نشارك في الجلسة وهذا القرار لا تراجع عنه".

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