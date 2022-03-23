للحفاظ على هاتفك.. قم بإلغاء تثبيت هذا التطبيق الضار من أجهزة الأندرويد

2022/03/23 | 17:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يشتهر نظام أندرويد بمشكلاته الأمنية وسقوطه، على الرغم من أن شركة جوجل قد اتخذت العديد من الإجراءات وقدمت ميزات متعددة على مر السنين لتحسين الأمان والخصوصية على أجهزة أندرويد ، إلا أن الأشياء الضارة لا تزال تتجاوز اختبارات الشركة الآن ، تم العثور على تطبيق جديد لسرقة بياناتك الشخصية.

وفقًا لتقرير جديد صادر عن Bleeping Computer ، فإن تطبيقًا شائعًا على متجر Google Play يُدعى Craftsart Cartoon Photo Tools يخفي حصان طروادة يسمى “FaceStealer”.



ويخدعك لإضافة اسم مستخدم وكلمة مرور فيسبوك ثم يرسله إلى الخوادم الروسية.



يمكن أن تقوم البرامج الضارة أيضًا بسحب تفاصيل بطاقة الائتمان الخاصة بك وعبارات البحث والرسائل وأي شيء تريده تقريبًا.

اكتشف الباحث الأمني وشركة Pradeo لأمن الأجهزة المحمولة هذا التطبيق وما كان يفعله الأسبوع الماضي.



قامت شركة جوجل بالفعل بإزالة التطبيق من متجر Play ، لكننا نشعر أنه قد تأخر كثيرًا.

وفقًا لمتجر Google Play ، تم تثبيت هذا التطبيق أكثر من 100000 مرة ، مما يعني أن العديد من الأشخاص يستخدمونه.



إذا كنت من بين هؤلاء الأشخاص ، فأنت بحاجة إلى إلغاء تثبيت تطبيق Craftsart Cartoon Photo Tools على الفور وتغيير بيانات اعتماد فيسبوك الخاصة بك.



يجب عليك أيضًا إضافة مصادقة ثنائية إلى حسابات فيسبوك و Google الخاصة بك.

تحظى تطبيقات تحرير الصور بشعبية كبيرة بين مستخدمي الهواتف الذكية.



والكثير من هذه التطبيقات مجاني للاستخدام ، لكن بعضها قد يحتوي على برامج ضارة لسرقة بياناتك.



من الأكثر أمانًا دائمًا استخدام تلك التطبيقات التي تم تطويرها بواسطة علامات تجارية ومطورين موثوق بهم.

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