2022/03/23 | 17:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى

الكاظمي، بعد ظهر اليوم الأربعاء،

عائلة الشهيد المهندس عبير الخفاجي،

مدير بلدية كربلاء السابق.

وكرر الكاظمي بحسب بيان حكومي "مواساته

لعائلة الشهيد"، داعياً إيّاها إلى

"ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:الكاظمي يستقبل عائلة الشهيد المهندس عبير الخفاجي مدير بلدية كربلاء السابق.) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور:الكاظمي يستقبل عائلة الشهيد المهندس عبير الخفاجي مدير بلدية كربلاء السابق.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).