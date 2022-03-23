الأردن والمغرب في الصدارة عربيًا.. إلى أين وصلت أسعار البنزين حول العالم؟

2022/03/23 | 17:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل متوسط سعر لتر البنزين حول العالم إلى 1.33 دولار، حسب موقع Global Petrol Prices ، لكن هناك تفاوت كبير في الأسعار بين بلدان العالم، فأعلى سعر وصل لـ2.88 في هونغ كونغ في 21 مارس/أذار.

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