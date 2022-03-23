الى الرأي العام : الرسالة المكذوبة- حسن العلوي

2022/03/23 | 17:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن العلويالى الرأي العام المحترم كماهي.العادة …فقد نشرت رسالة مكذوبة تحمل اسمنا ومرفوعة لسماحة القائد الشعبي والديني الكبير السيد.مقتدى الصدر.الذي يعرف مسبقا ان كانت مرسلة منا ام هي مزورة وفق اتفاق مع سماحته.واود ان تهمس باذن الاخوان الذين.كتبوا وراسلوا ان السيد الصدر يعرف ما اذا كانت من عندنا ام هي مكذوبة.فلا داعي لتكرار المحاولات.وعلى من […]

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