تونس.. توقيف صحافي بعد خبر عن تفكيك خلية إرهابية

2022/03/23 | 17:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت النقابة التونسية للصحافيين، الأربعاء، السلطات بتوظيف أجهزة الدولة، من أجل "إسكات" الصحافيين، وذلك إثر توقيف مراسل إذاعة محليّة رفض الكشف عن مصادره.

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