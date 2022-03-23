“إينيكو” الهولندية تمتنع عن إبرام عقود جديدة لاستيراد الغاز الروسي

2022/03/23 | 17:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن المدير التنفيذي لشركة “إينيكو” الهولندية للطاقة، اليوم الاربعاء، أنّ شركته لن تبرم عقوداً جديدة مع شركات مورّدة للغاز الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا، بعد أن قالت الشركة في وقت سابق: “نحن نعمل بموجب العقود الحالية لكن في هذه الظروف، لن نبرم عقوداً جديدة مع موردي الغاز الروسي”.تقدّر الشركة حالياً أن 15 […]

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