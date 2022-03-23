البطيخ: لن يمر مرشح الديمقراطي على حساب تقسيم البيت الشيعي 

2022/03/23 | 17:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ، الأربعاء، أن صراع الأحزاب الكردية يتزايد على رئاسة الجمهورية، خصوصاً بعد “كسر العظم” الذي حصل بينهم، مؤكداً أن، الحزب الديمقراطي يسعى للمنصب على حساب البيت الشيعي.وقال البطيخ في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “كسر العظم بين الأحزاب الكردية جعل من الحزب الديمقراطي يسلك طريقا […]

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