الشابندر: وصمة عار في جبين كل من ساهم بتحويل البرلمان لسوق “نخاسة”

2022/03/23 | 18:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السياسي المستقبل عزت الشابندر، اليوم الأربعاء، أن فُرص التوافق الوطني لإنتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة لا تزال قائمة، فيما استبعد تحول البرلمان إلى سوق نخاسة.وقال الشابندر في تدوينة على تويتر تابعتها إيرث نيوز، “في وقتٍ لا تزال فُرص التوافق الوطني لإنتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة قائمة، لا أتوقع ولا أتمنى صحة مايُشاع عن رصد الملايين […]

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