أول تعليق رسمي حول قيام ضابط باطلاق النار على آلية لإزالة التجاوزات في بغداد

2022/03/23 | 18:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم الاربعاء المصادف ٣/٢٣ تعرض كادر قسم التجاوزات في دائرة بلدية الدوره الى اعتداء مسلح من قبل المدعو ياسر عامر موزر ( نقيب في استخبارات الشرطه الاتحاديه والمدعو احمد عامر موزر وحسين عامر موزر ) اثناء تنفيذ واجب رسمي والمتمثل بإزالة هياكل ومسقفات غير نظاميه اسفل الضغط العالي ( محرمات)م ٨٢٢ وبأسلحه من نوع M4 […]

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