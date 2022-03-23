نائب سابق: حكومة كردستان تعتدي على أملاك المسيحيين في الإقليم

2022/03/23 | 18:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / نينوى..أكد السياسي المسيحي والنائب السابق جوزيف صليوا ، الأربعاء، أن هناك حملة اعتداء على أملاك المسيحيين في إقليم كردستان.وقال صليوا في حديث لوكالة /المعلومة/ إن “أملاك المسيحيين في إقليم كردستان تتعرض للاعتداء والمصادرة، كما أن المسيحيين لم ينالوا حقوقهم حتى الآن داخل الإقليم”.وأضاف أنه “على الرغم من مرور أكثر […]

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