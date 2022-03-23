طقس العراق.. انخفاض بدرجات الحرارة في اليومين المقبلين

2022/03/23 | 18:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ توقع المتنبئ الجوي، اليوم الإربعاء، أن تشهد حالة الطقس لليومين المقبلين انخفاضا في درجات الحرارة ورياح شمالية واجواء اكثر اعتدالا.وقال العطية في منشور على صفحته في “فيس بوك” وتابعته “إيرث نيوز” إن “انخفاض متوقع بدرجات الحرارة نهار الخميس والجمعة بفارق 5 درجات عن هذا اليوم الاربعاء، لتعود الى معدلاتها العامة واجواء […]

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انخفاض بدرجات الحرارة في اليومين المقبلين أولاً على ايرث نيوز.

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