زيلنسكي: روسيا تستهدف المرافق الصحية والدمار وصل الى مشاهد الحرب العالمية

2022/03/23 | 18:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

AFP PHOTO

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، للبرلمان الفرنسي ،اليوم الأربعاء، إن روسيا تستهدف المرافق الصحية في البلاد، وأن الدمار وصل الى مشاهد الحرب العالمية.

وطالب الرئيس الأوكراني خلال كلمته للبرلمان الفرنسي الى الضغط على روسيا للعودة الى السلام لانها نسفت كل جهود التفاوض والحوار ، لاسيما وان الجيش الروسي لا يميز الأهداف ويحرق كل شيء، لكنه أشار الى ان بلاده تدافع عن حريتها وحرية أوروبا بصلابة.

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