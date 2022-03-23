بالفيديو.. الكاظمي يستقبل أسرة مدير كربلاء السابق الشهيد عبير الخفاجي

2022/03/23 | 18:14 - المصدر: قناة التغيير

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الكاظمي يستقبل أسرة مدير كربلاء السابق الشهيد المهندس عبير الخفاجي

استقبال رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى #الكاظمي عائلة الشهيد المهندس #عبير_الخفاجي pic.twitter.com/SrrA0P69Si

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) March 23, 2022

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