موجة غبار جديدة تجتاح العراق بهذا الموعد - عاجل

2022/03/23 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الأربعاء، ان تجتاح البلاد موجة من الغبار جديدة يوم الخميس المقبل.

وقال عطية، عبر "الفيسبوك": "موعدنا مع انخفاض درجات الحرارة ورياح شمالية واجواء اكثر اعتدالا".

ولفت إلى، "انخفاض متوقع بدرجات الحرارة نهار الخميس والجمعة بفارق 5 درجات عن هذا اليوم الاربعاء ، لتعود الى معدلاتها العامة واجواء دافئة جنوبا ومعتدلة نهارا تميل الى البرودة النسبية خلال الليل والصباح في وسط وغرب البلاد، وكذلك برودة محسوسة في شمال البلاد خصوصا خلال الليل".

وأضاف، أن "من المتوقع حدوث موجات من الغبار بسبب نشاط الرياح الشمالية الغربية ، كما يرجح ان تجتاح غرب البلاد صباح الخميس ثم تتجه نحو مدن الفرات الاوسط والنجف وبادية الجنوب والسماوة ثم ذي قار والبصرة مساء مما يقلل من مدى الرؤية الافقية كثيرا لذلك يتوجب الحذر لسالكي الطرق الخارجية ومرضى التحسس والربو".

وتابع: "يزول الغبار خلال النهار لكنه يستمر لـوقت متاخر من الليل في البصرة التي يجتاحها ليلا، وتظهر السحب على ارتفاعات مختلفة في اغلب المدن ، تتكاثر في مدن الشمال"، مردفا: "وفرص لهطول زخات من الامطار يوم الخميس تشمل ( شمال نينوى ودهوك والسليمانية وكركوك وشمال صلاح الدين )".

وبين، أن "اما بالنسبة ليوم الجمعة ، تستمر فرص الامطار الرعدية احيانا في المدن اعلاه مع شمول اغلب مناطق نينوى اضافه لمناطق من صلاح الدين والانبار وديالئ وربما العاصمة بغداد بهطولات خفيفة".

ولفت إلى، "وجود فرص هطول ثلجي يشمل المرتفعات الجبلية شمالا وربما تلامس بعض المناطق المنخفضة في السليمانية مساء او ليل الجمعة/ السبت".

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